Sono stati annunciati i concerti di Shade nel 2022. L’artista calcherà i palchi d’Italia anche quest’anno per portare la sua musica e le sue rime dal vivo in tutta la penisola. Si parte in primavera per proseguire fino all’estate inoltrata.

Le date al momento note vedono Shade dal vivo dal prossimo 9 aprile fino al prossimo 15 agosto, data dell’ultimo concerto al momento comunicato.

Sono due gli eventi che lo attendono nel mese di aprile 2022. Il giorno 9 sarà al Teatro Comunale di Monfalcone (GO) e il 24 aprile sarà all’Hangar Club di Foligno (PG).

Si passa poi al mese di giugno per nuovi appuntamenti dal vivo che porteranno Shade sui palchi di Villa Lagarina (TN) il 10 e di Sassuolo (MO) il 23. Il 25 giugno Shade si esibirà a Codogno (LO).

Due i concerti di Shade in programma a luglio: il 2 a Monteflavio (RM) per Strange Days Festival e il 30 a Palestrina (RM) per Fortuna Music Awards.

Due anche gli eventi in programma nel mese di agosto. Il 13 Shade sarà a Dorgali (NU) e il 15, il giorno di Ferragosto, in Piazza Regina Elena a Delianuova (RC).

Di seguito le date comunicate ad oggi.

I concerti di Shade nel 2022

9 aprile – Teatro Comunale – Monfalcone (GO)

24 aprile – Hangar Club – Foligno (PG)

10 giugno – Castelfolk – Villa Lagarina (TN)

23 giugno – Youth Festival – Sassuolo (MO)

25 giugno – SunFlowerFestival – Codogno (LO)

2 luglio – Strange Days Festival – Monteflavio (RM)

30 luglio – Fortuna Music Awards – Palestrina (RM)

13 agosto – Ferragosto Dorgalese – Dorgali (NU)

15 agosto – Piazza Regina Elena – Delianuova (RC)