Pendolari di Shade è quella ballata che non sapevi di aspettare. Su una produzione di Jaro, il rapper torinese Vito Ventura (questo il nome di battesimo) dispiega la metafora dell’amore vissuto come il viaggio di un pendolare. Chi viaggia ogni giorno per lavoro per studio, non vede l’ora che la giornata sia finita per tornare a casa e finalmente riposarsi nella sua zona di comfort.

Shade fa la stessa cosa con l’amore: la “casa” sono le braccia della persona amata che ci accoglie e ci fa sentire al sicuro. Ecco le parole dell’artista:

“Il brano utilizza la metafora dei pendolari per descrivere una storia d’amore in cui il punto focale è il ritorno a casa dopo una brutta giornata. Per un pendolare casa non coincide solo con un luogo, ma spesso e volentieri con una persona. In una relazione soprattutto, casa per qualcuno è la propria metà“.

Il brano arriva dopo il duetto con J-Ax in Tori Seduti. Non è dato sapere se Pendolari di Shade faccia parte di un futuro progetto discografico. L’ultimo album pubblicato dall’artista torinese è Truman (2018), ed essendo passati cinque anni il 2023 potrebbe essere l’occasione per le sorprese.

Nel video ufficiale diretto da Matteo “Colomovie” Colombo, Shade compare nei due contesti principali del brano: l’auto e la casa. Accanto all’artista Nicky Passerella, creator di contenuti su Tik Tok e Instagram.

Proprio per il tema trattato, il brano ha un forte carico emozionale che tuttavia non appesantisce l’ascolto. Lo stesso Shade ne alleggerisce il peso con inserti contemporanei: “Guardo Netflix sul display, Peter bacia Mary Jane”, quindi: “Forse ho l’anima del pendolare di chi si sa sempre da chi ritornare”.

Il testo di Pendolari di Shade si chiude con una deliberata dichiarazione d’amore: “Come una stella polare mi guidi anche senza brillare”.

