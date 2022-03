Fitbit Versa 4 e Sense 2 potrebbero presto essere presentati, anche se c’è il dubbio che integrino Wear OS. L’azienda è stata acquisita da Google e rappresenta una delle migliori produttori di dispositivi indossabili. Come riportato da ‘9to5google.com‘, il teardown della versioni più fresca dell’app Fitbit ha fatto emergere alcuni dettagli interessanti circa i prossimi dispositivi della linea, facendo riferimento a due smartwatch conosciuti con i nomi in codice ‘Hera‘ e ‘Rhea‘, che dovrebbero proprio corrispondere ai Fitbit Versa 4 e Sense 2, che sostituiranno gli attuali modelli top di gamma, che stanno facendo molto bene.

Non sappiamo ancora niente sul conto di questi device, ad eccezione della risoluzione dello schermo, che dovrebbe essere pari a 336 x 336 pixel (la stessa che Fitbit ha utilizzato a bordo dei suoi terminale a partire dal 2020). Ulteriori riferimenti sono stati rinvenuti per il dispositivo ‘Nyota‘, che potrebbe prendere il posto dell’attuale modello Fitbit Luxe, la smart-band che ha visto la luce l’anno scorso, e che avrebbe uno schermo con risoluzione di 124 x 208 pixel. Non sono stati, invece, trovati riferimenti a WearOS, bensì ad un software differente, che avrebbe l’obbligo di interfacciarsi con Android su smartphone tramite una specie di bridge (un tool che non servirebbe per WearOS).

In ogni caso, sarebbe strano se i Fitbit Versa 4 e Sense 2, così come qualsiasi altro prossimo dispositivo a marchio Fitbit, ormai di proprietà di Google da diverso tempo a questa parte, venissero equipaggiati senza WearOS, come accadeva quando era un brand ancora indipendente (adesso non avrebbe proprio senso una cosa del genere, ma non possiamo del tutto escluderla). Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

