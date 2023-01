Si arricchiscono ancora i Fitbit Sense 2 e Versa 4, che finora non avevano potuto disporre di applicazioni terze. Al momento del loro lancio sul mercato, la scheda ‘App‘ della ‘Galleria‘ a bordo dei Fitbit Sense 2 e Versa 4 era popolata solo da applicazioni sviluppate da Fitbit, come nel caso di SpO2, Relax, Esercizio, EDA Scan, ECG, Timer, Allarmi, Meteo, Trova il mio telefono, Notifiche e Impostazioni.

A dicembre è arrivato anche Google Maps, anche se un po’ in via limitata dal momento che la navigazione passo-passo non pare funzionare e che il tile relativo non risulta disponibile. Nell’ultimo periodo nella scheda delle applicazioni destinate ai proprietari dei Fitbit Sense 2 e Versa 4 è comparsa la nuova applicazione ‘MED ID 5.0‘, sviluppata da terzi e con lo scopo di permettere agli utenti di avere sempre con sé le proprie informazioni di carattere medico. L’applicazione in questione supporta specificatamente gli smartwatch Fitbit Sense 2 e Versa 4, anche se non sappiamo sia stato fatto apposta o se si tratti di un banale errore.

Gli sviluppatori di Fitbit non hanno detto nulla a riguardo, né tanto meno hanno fornito dettagli in relazione ai ‘Fitbit OS’ o ‘SDK’ impiegati a bordo di questi due dispositivi. Vi facciamo anche sapere che, sempre per quanto riguarda i Fitbit Sense 2 e Versa 4, nel mese di dicembre sono state rilasciate due nuove watchfaces per gli abbonati al servizio Premium: la prima, chiamata ‘Trials‘, mostra le metriche più rilevanti; la seconda, il cui nome è ‘Streaks‘, è dedicata al raggiungimento degli obiettivi quotidiani. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

