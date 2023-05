Qualora foste in cerca di un nuovo fitness tracker, per prepararvi all’estate ed al desiderio di fare sport e restare in forma, quest’oggi vi suggeriamo l’imperdibile offerta su Amazon di uno smartwatch perfetto per voi e ideale come assistente personale per i vostri allenamenti. Parliamo del Fitbit Sense 2, disponibile con uno sconto del 29% al prezzo di 212,79 euro (invece di 299,95 euro di listino) nel colore blu nebbia (cinturino) e mist/soft gold (cassa). Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, e per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out. Detto questo, andiamo a vedere insieme le principali specifiche e caratteristiche.

Il Fitbit Sense 2 presenta una cassa quadrata, realizzata in alluminio, con un display da 1,34 pollici. Si tratta di un perfetto smartwatch ideale per fitness e benessere, con GPS integrato, funzioni avanzate per il vostro benessere e compatibile con almeno i sistemi operativi Android 8.0 e iOS 13. Potete chiedere di impostare un timer per un allenamento, scoprire che tempo farà, controllare i dispositivi per la casa intelligente e molto altro ancora grazie ad Alexa integrata. Questo dispositivo monitora lo stress giornaliero, gestendo anche il punteggio dello stress rivelato nelle 24 ore, emana segnali di fibrillazione atriale grazie all’app ECG (elettrocardiogramma), livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2), monitora il ciclo mestruale e sono presenti tanti contenuti per il rilassamento.

Offerta Fitbit Sense 2 Smartwatch Unisex-Adult, Blu Nebbia / Alluminio Oro... 6+ giorni di autonomia e resistenza all'acqua fino a 50 metri

Compatibile con iOS 13 e Android 8.0

Il Fitbit Sense 2 tiene traccia del sonno, grazie al profilo di sonno personalizzato, alle fasi e al punteggio del sonno, oltre alla sveglia intelligente e modalità ‘Non disturbare’. Il braccialetto intelligente è capace anche di rilevare in maniera continua il battito cardiaco; infine, tra le altre funzionalità presenta: GPS integrato, mappa intensità allenamento, livello di recupero giornaliero, minuti in zona attiva, registrazione dell’attività dell’intera giornata, più di 40 modalità di allenamento e tracciamento automatico dell’attività.

