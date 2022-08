Fitbit ha presentato i nuovi e bellissimi smartwatch Inspire 3, Sense 2 e Versa 4, più comodi e sottili delle versiomi precedenti. Quest’oggi ci soffermeremo proprio su quest’ultimo indossabile, che sostituisce il precedente Versa 3, uscito nel 2020. Andiamo a scoprire insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche, i prezzi e la disponibilità all’acquisto. Il Fitbit Versa 4 è dotato del sistema operativo Fitbit OS e di diverse funzioni già note sul Sense 2, con un mirato interesse sul fitness. L’indossabile integra il GPS, più di 40 tipologie di esercizi per ottenere i migliori risultati dalla vostra routine di allenamento e grazie a Fitbit Premium gli utenti possono accedere a molte altre funzioni.

Il nuovo Fitbit Versa 4 mostra una cassa e una fibbia in alluminio, mentre il cinturino sfoggia un materiale flessibile; l’orologio è dotato di un display touch a colori molto luminoso per visualizzare tutte le statistiche e di diversi sensori, quali: sensore ottico per il monitoraggio del battito cardiaco a multi propagazione, variabilità della frequenza cardiaca (HRV), sensori per la rilevazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), monitoraggio del ciclo mestruale, monitoraggio del sonno e delle sue fasi, altimetro e accelerometro a 3 assi. Il dispositivo fresco di presentazione dell’azienda statunitense è inoltre dotato di connettività Bluetooth, NFC, GPS + GLONASS e WiFi (disattivato).

L’orologio intelligente è anche provvisto di speaker, microfono ed è resistente all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità). Tra le tante funzionalità sono presenti Amazon Alexa, Google Maps, Google Wallet, Fitbit Pay e notifiche di chiamate, messaggi, delle app ed in caso di battito cardiaco troppo alto o basso. Quanto alla batteria, il Fitbit Versa 4 garantisce un’autonomia fino a 6 giorni (ovviamente la durata varia in base all’utilizzo e ad altri fattori) ed il ciclo di ricarica completa si ottiene in soli 2 ore. L’indossabile è inoltre compatibile con smartphone Android e iOS.

