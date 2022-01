I Samsung Galaxy S20 FE 5G e Note 20 si aggiornanno in Italia ad Android 12 con la One UI 4.0. Il Samsung Galaxy S21 FE non ha fatto in tempo ad essere presentato (proprio equipaggiato con Android 12 e la One UI 4.0) che il suo precedessore, con il phablet di ultima generazione, ha ottenuto l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, insieme alla patch di sicurezza di dicembre 2021 (non la più recente di gennaio 2022, che per qualche dispositivo del colosso di Seul è già disponibile).

I firmware che segnano l’arrivo di Android 12 con la One UI 4.0 a bordo dei Samsung Galaxy S20 FE 5G e Note 20 in Italia sono rispettivamente G781BXXU4DUL9 e N986BXXS3EULF. Il download richiede di scaricare circa 2,5GB di traffico dati, per cui sarebbe meglio procedere sotto rete Wi-Fi di propria fiducia (non vediamo perché dovreste consumare tanto scaricando l’aggiornamento tramite il vostro piano dati del vostro operatore telefonico). Altrettanto buono sarebbe verificare la percentuale di carica residua della batteria prima dell’installazione vera e propria, che dovrà essere superiore al 50% per procedere liberamente (in caso contrario, potreste rischiare che il dispositivo si spenga durante il processo, potendo così riportare qualche danno al sistema operativo).

Per verificare la disponibilità di Android 12 con la One UI 4.0 sui vostri Samsung Galaxy S20 FE 5G e Note 20 seguite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘, facendo magari prima un backup dei dati per qualsiasi necessità possa presentarsi (l’installazione non li cancellerà, ma è meglio premunirsi nel caso in cui foste costretti ad un hard-reset di fortuna, che rimuoverebbe ogni cosa presente in memoria in maniera irreversibile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

