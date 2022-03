Il colosso di Seul ha visto debuttare la One UI 4.1 con il lancio dei Samsung Galaxy S22. Da allora sono passate poche settimane, bastate per avviare la distribuzione dell’aggiornamento a bordo di alcuni precedenti smartphone e tablet Galaxy. Vale la pena far presente che adesso anche dispositivi di tre anni come i Samsung Galaxy S10 e Note 10 hanno iniziato a ricevere l’upgrade alla One UI 4.1, accogliendo alcune delle nuove funzioni che avevano esordito a bordo del top di gamma in carica.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la One UI 4.1 viene distribuita a bordo dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ in Svizzera attraverso la serie firmware N97xFXXU7HVC6, per i Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e la build designata è la N97xFXXU7HVC6 ed, infine, per il Galaxy S10 5G la G977BXXUBHVC6. Con questo nuovo aggiornamento software anche la serie dei Samsung Galaxy S10 e Note 10 ottengono la patch di sicurezza di marzo 2022. Potete verificare la disponibilità dell’upgrade attraverso il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. I Samsung Galaxy S10 e Note 10 stanno dimostrando di poter tenere perfettamente botta pur essendo passati tre anni dalla loro commercializzazione.

L’età per uno smartphone, o per qualsiasi altro prodotto di elettronica di consuma, spesso incide parecchio anche sull’esperienza utente: l’orologio corre veloce e pesa un bel po’ su questo genere di merce. Eppure, i Samsung Galaxy S10 e Note 10 si comportano ancora molto bene, come dimostrato dal rilascio della One UI 4.1 con la patch di sicurezza di marzo 2022 a bordo di tutte le rispettive versioni (anche se per adesso solo nel territorio elvetico). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

