Le foto di Stranger Things 4 hanno allietato il pomeriggio dei fan della serie Netflix che ci terrà compagnia in due volumi nei prossimi mesi. La prima parte andrà in onda il 27 maggio mentre il secondo volume l’1 luglio, fino a quel momento, però, la piattaforma allieterà i fan con foto e video che permetteranno la nascita di nuove teorie proprio come è successo con le foto rilasciate oggi.

Stranger Things 4 dovrebbe riprendere sei mesi dopo il finale della terza stagione con i ragazzi ancora divisi per via della partenza dei Byers e Eleven ma tutto cambierà quando una forza nuova e raccapricciante, misteriosa e soprannaturale, busserà alla loro porta proprio mentre la vita al liceo ha inizio. Le foto di Stranger Things 4 rilasciate qualche ora fa da Netflix mostrano nuovi dettagli e, in particolare, Joseph Quinn nei panni di Eddie Munson dietro lo schermo di un dungeon master.

Secondo le prime anticipazioni sembra che Eddie sia coinvolto con i personaggi principali come leader del club di D&D alla Hawkins High School e proprio nelle foto lo vediamo con Steve (Joe Keery), Nancy (Natalie Dyer) e Robin (Maya Hawke). I quattro stanno guardando qualcosa di spaventoso, ma cosa? Negli stessi scatti vediamo Eduardo Franco nei panni di Argyle, che diventa nuovo amico di Jonathan Byer (Charlie Heaton), ma a cosa porteranno tutti questi cambiamenti e quali saranno i personaggi di cui fidarsi e quali no?

In un’altra immagine, vediamo la banda lasciata ad Hawkins mentre esplora una raccapricciante casa abbandonata mentre Joyce Byers e l’ex giornalista paranoico Murray sono in piedi nella neve davanti a un aereo precipitato. Sarà questo uno dei frame della trama che riguarderà la loro ricerca dell’Hopper scomparso?

In altre foto di Stranger Things 4 Nancy e Robin sembrano ospiti di una prigione o un manicomio mentre Dustin, Lucas, Max ed Erica tengono una corda improvvisata che sale al soffitto. Cos’altro succederà e vedremo nelle prossime settimane?