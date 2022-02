Stranger Things 4 sta arrivando oppure no? In molti sono convinti che sia la primavera la stagione giusta per l’arrivo della stagione finale della serie Netflix ma molti altri sanno che potrebbe passare ancora più tempo. Una speranza arriva proprio dagli Usa dove ben due indizi hanno messo in subbuglio i fan pronti ad accogliere adesso un nuovo trailer che possa rivelare maggiori dettagli su quello che ci attende.

A rompere il silenzio in queste ore ci ha pensato proprio Netflix che ha anticipato l’arrivo della quarta stagione di Stranger Things con un nuovo cartellone pubblicitario al grido di “Every Ending Has A Beginning” (o magari viceversa) coi caratteri capovolti in stile sottosopra. La terza stagione si è conclusa ormai nell’estate del 2019, due anni fa.

I fratelli Duffer Brothers, creatori dello show, ci hanno permesso di entrare in un territorio più spaventoso e violento in questa stagione e tutto riprenderà proprio dalla famosa prigione russa in cui è finito l’amato Hopper, ma come andrà a finire per Tredici e i suoi? Ad aumentare la suspense ci ha pensato proprio David Harbour che dal suo cellulare, durante una partita di basket dell’NBA, ha fatto sapere: “Stranger Things 4 arriverà presto, promesso“.

Ecco il video del momento:

Breaking news from @DouglasElliman Celebrity Row 👀 pic.twitter.com/IUsYewN1aJ — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 15, 2022

Ogni promessa è debito ed eccoci qua pronti ad annunciare che Stranger Things 4 uscirà in due blocchi a maggio e luglio 2022 per la gioia dei fan. In particolare, la quarta stagione di Stranger Things arriva con una prima parte il 27 maggio, ribattezzata “volume 1”, e il 1° luglio arriverà la seconda, il secondo volume.

A quel punto saranno passati due anni dalla messa in onda della terza stagione e sapremo anche come andrà a finire per Tredici e i suoi amici volgendo come sempre uno sguardo al passato ma, soprattutto, al Sottosopra con la certezza che la quarta stagione non sarà l’ultima perché ce ne sarà una quinta e ultima, speriamo solo arrivi presto.