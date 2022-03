Si intitola Cadere Volare il nuovo album di Sangiovanni e sarà disponibile dopo la prima settimana di aprile. L’artista annuncia i suoi prossimi progetti che lo portano dritto verso un disco di inediti alla cui uscita non manca ormai molto.

Cadere Volare di Sangiovanni sarà disponibile in versione fisica e digitale dal prossimo 8 aprile ed è già in preorder secondo le modalità indicate dal cantante sui social. L’annuncio risale a qualche ora fa, quando l’artista sui suoi canali ha condiviso anche l’immagine scelta per la nuova copertina che lo accompagnerà nella promozione legata alle nuove canzoni.

La cover di Cadere Volare vede Sangiovanni fluttuante in un cielo coreografico, dai colori bellissimi. Il cantante è in volo o forse cade, in equilibrio tra il cadere e il volare, come recita il titolo del suo nuovo album di inediti disponibile nelle prossime settimane nei negozi e negli store digitali.

Poche le parole di Sangiovanni a corredo del post. L’annuncio della data di uscita, il titolo e la copertina, senza altri dettagli che non tarderanno a raggiungerci nelle prossime ore. Per Sangiovanni si tratta del nuovo disco dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone inedita Farfalle che lo ha visto esibirsi sul palco del Teatro Ariston a febbraio.

Reduce dalla partecipazione al Talent show Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni ha dominato le classifiche la scorsa estate e dimostrato di saper mettere a segno i migliori tormentoni, che non mancheranno di certo nel prossimo progetto.

Per ulteriori dettagli, non resta che continuare a seguire l’artista sui suoi spazi ufficiali.