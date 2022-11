Sangiovanni a X Factor 2022 nella puntata che accoglierà l’artista internazionale Yungblub. Giovedì 10 novembre andrà in scena il 3° Live Show in diretta, su Sky Uno dal Teatro Repower di Milano. Conduce Francesca Michielin. In giuria Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi con le rispettive squadre.

Intatte le squadre di Fedez e di Dargen D’Amico, mentre Ambra e Rkomi hanno perso rispettivamente un concorrente. Ambra ha perso Matteo Siffredi nel primo Live Show, Rkomi ha perso Iako nel 2° Live Show: i due giudici si trovano quindi con 2 concorrenti ciascuno.

Il 3 ° Live Show è quello della doppia eliminazione con doppio ospite. Il super ospite internazionale della puntata è Yungblud mentre l’italiano è Sangiovanni. Entrambi si esibiranno dal vivo per un set esclusivo.

Al termine del 3° Live Show di X Factor 2022, due concorrenti lasceranno il programma. Fondamentale sarà il giudizio del pubblico da casa attraverso il televoto.

Le assegnazioni per il 3° Live di X Factor

Fedez ha voluto per Linda “Still Don’t Know My Name” di Labirinth, “I’ Te Vurria Vasà” per Dadà e “Brainstorm” degli Arctic Monkeys per gli Omini.

Ambra ha assegnato ai Tropea “Luna” dei Verdena e “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli a Lucrezia.

Dargen D’Amico ha scelto “Laura non c’è” di Nek per i Disco Club Paradiso, “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti per Beatrice Quinta e “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco per Matteo Orsi.

Rkomi ha scelto “Ti voglio” di Ornella Vanoni per i Santi Francesi e “SummertimeSadness” di Lana Del Rey per Joėlle.

I concorrenti di X Factor 2022 nel 3° Live Show

FEDEZ:

Omini

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà)

AMBRA:

Matteo Siffredi eliminato 1° Live

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti



DARGEN D’AMICO:

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

RKOMI:

Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Jacopo Rossetto (in arte Iako) eliminato 2° Live

