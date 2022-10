In questo articolo i prezzi dei biglietti per Sangiovanni nei palasport. Il cantante, ex Amici di Maria De Filippi, torna nel programma per ricordare ai fan che nelle prossime settimane è atteso in due palazzetti. Si tratta del suo debutto assoluto nei palasport con due date evento in programma per il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e per il 23 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Le date sono state annunciate lo scorso febbraio, in concomitanza con la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo. Ora presenta il singolo Fluo ad Amici e le ricorda. I biglietti sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne insieme ad alcuni pacchetti Vip speciali che consentono di usufruire di vantaggi aggiuntivi rispetto al semplice biglietto del concerto.

Qui sotto i dettagli.

I concerti di Sangiovanni nel 2022

19 ottobre 2022 Palazzo dello Sport

23 ottobre 2022 Milano, Mediolanum Forum

I prezzi dei biglietti per Sangiovanni al Palazzo dello Sport di Roma

Tribuna: 52 euro

Tribuna Laterale: 49 euro

Terzo Anello Centrale: 59 euro

Terzo Anello laterale: 40 euro

Parterre in Piedi: 39 euro

Tribuna Laterale Visibilità Limitata: 35 euro

GOLD PACKAGE: 69 euro

PLATINUM PACKAGE: 129 euro

I prezzi dei biglietti per Sangiovanni al Forum di Assago (Milano)

Tribuna Parterre Cat 1: 58 euro

I Anello Cat 1: 52 euro

Tribuna Parterre Cat 2: 52 euro

Parterre in Piedi: 39 euro

II Anello: 35 euro

GOLD PACKAGE: 69 euro

PLATINUM PACKAGE: 129 euro

Contenuti pacchetti Vip

GOLD PACKAGE

Il pacchetto include:

– Un (1) Biglietto Parterre in piedi*.

– Entrata anticipata rispetto al pubblico generale e staff dedicato in loco.

– Partecipazione al soundcheck.

– un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione.

PLATINUM PACKAGE

Il pacchetto include:

– Un (1) Biglietto Parterre in piedi *.

– Entrata anticipata rispetto al pubblico generale e staff dedicato in loco.

– Meet&Greet e Photo call con l’Artista.

– Partecipazione al soundcheck.

– un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione.

– una (1) Maglia del merchandising ufficiale.

