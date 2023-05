Esce La Fine Del Mondo di Mr.Rain e Sangiovani e si grida al plagio sui social. La canzone a cui i due si sarebbero ispirati è Panico di Lazza.

Proprio Lazza ha cinguettato questa mattina alimentando le polemiche che già avevano invaso Twitter. In realtà Lazza si è limitato a scrivere un tweet soggetto ad interpretazione: “Tanto lo saaaaai” con la linguaccia. E c’è chi sotto ironizza: “Che è meglio Tananai”. Impossibile, però, per i suoi fan non cogliere i riferimenti espliciti al suo pezzo, Panico, nel giorno dell’uscita della canzone La Fine Del Mondo di Mr.Rain e Sangiovanni.

Numerosi i commenti al post di Lazza. Tanti i fan dell’artista che hanno notato nette somiglianze tra i due brani. Interviene anche Mecna, con un eloquente: “Effettivamente identica eheheh”. E da qui scaturisce una seconda polemica, che coinvolge i fan club di Mecna e quello di Sangiovanni. I due, infatti, hanno collaborato e Mecna aveva dichiarato di aver fatto affidamento su Sangiovanni riconoscendolo un’attitudine diversa nelle nuove generazioni del pop.

La Fine Del Mondo di Mr.Rain e Sangiovanni

La Fine Del Mondo di Mr.Rain e Sangiovanni è disponibile in radio e in digitale da venerdì 12 maggio. Arrangiato da Mr.Rain con Bias e Lgnd, racconta un amore tossico:

“La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo”, dichiara Mr.Rain sul brano.

Gli fa eco Sangiovanni:

“Sono molto felice di aver collaborato con Mattia, è una persona oltre che un artista molto sensibile. Porta sul palco la sua vita e condivido questo modo di vivere la musica: cercare leggerezza e per farlo bisogna scavare in profondità. L’obiettivo è quello di comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.