Studio Battaglia continuerà a tenerci compagnia ma con un piccolo cambio di programmazione. La prossima puntata della fiction di Rai1 non andrà in onda al martedì bensì lunedì per dare spazio alla partita di calcio della Nazionale. Questo significa che la prossima settimana i protagonisti di Studio Battaglia dovranno vedersela con i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, la spunteranno?

Siamo sicuri di sì visto che questo remake italiano ha conquistato il pubblico convinto di aver trovato qualcosa di interessante e nuovo e così, dopo il successo del debutto, Lunetta Savino, Barbara Bobulova e Miriam Dalmazio torneranno in tv per portare le loro storie personali ma anche i casi di cui dovranno occuparsi e lo stesso faranno anche martedì prossimo durante la terza puntata.

In particolare, le anticipazioni della terza puntata di Studio Battaglia rivelano che Anna, delusa dalla rivelazione del marito, vorrebbe nuovamente fidarsi di Alberto ma non riesce a farlo soprattutto scoprirà che l’uomo non ha mai smesso di mentirle. Il lavoro chiama e Anna dovrà seguire due nuovi casi, il primo che riguarda il no di una donna alla vaccinazione del figlio, e il secondo riguarda una coppia pronta a recuperare le password dei social del figlio defunto. Intanto Nina scoprirà che lo Studio non naviga in buone acque.

Prima di scoprire cosa succederà lunedì 28 su Rai1, i fan dovranno concentrarsi sull’appuntamento di questa sera. Nella seconda puntata tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Intanto, un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali mentre le sorelle Battaglia scoprono che forse la verità sul padre è un’altra, come spiegherà questa cosa la loro mamma?