Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 9000. Stando a quanto si evince su ‘Weibo‘, il device designato per questo debutto dovrebbe essere proprio quello, anche se tra gli indiziati figura anche il Galaxy A53 Pro. L’informatore ha anche fatto sapere che il terminale in questione potrebbe presentare una batteria da 4500mAh ed un prezzo compreso tra i 3000 ed i 4000 renminbi (pari ad un intervallo compreso tra circa 426 e 568 euro al cambio attuale).

Non abbiamo modo di fornirvi altri dettagli al momento, anche se non è la prima volta che sentiamo della possibilità che il colosso di Seul adotti per qualcuno dei suoi smartphone il processore Dimensity 9000 (potrebbe addirittura essere il primo OEM in assoluto a portare sul mercato un device con questo SoC). Parliamo, per chi non lo sapesse, del primo processore mobile a 4nm, presentato prima dell’Exynos 2200 dell’OEM sudcoreano e dello Snapdragon 8 Gen.1 di Qualcomm, pur essendo stato l’ultimo ad essere integrato a bordo di un device acquistabile (il Redmi K50 Pro, che integra il Dimensity 9000, dovrebbe debuttare sul mercato domani, martedì 22 marzo). Parliamo del primo ed unico chip a 4nm prodotto da TSMC, in grado di giocarsela, quanto a prestazioni multi-core, perfino con l’A15 Bionic di Apple, almeno stando dagli ultimi benchmark.

Un dato molto importante, che potrebbe esortare il colosso di Seul a puntare forte sui chip provenienti dalle fonderie di TSMC, anche se è chiaramente ancora tutto da vedere. Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere il primo smartphone del produttore asiatico ad integrare il processore Dimensity 9000: nel caso ci fareste un pensierino? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

