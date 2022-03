Dalle parole ai fatti: il taglio accise carburanti previsto per oggi 18 marzo con decreto ministeriale segue le parole di soli due giorni fa del ministro della Transizione energetica. Il rappresentante del Governo, in audizione in Parlamento, aveva chiarito la strategia di ricorrere ad un’accisa mobile per questo specifico momento di crisi e usufruendo del maggior gettito IVA entrato nelle casse dello Stato. Ebbene, dopo la decisione odierna, il costo della benzina, del diesel e del gasolio dovrebbe di certo essere rivisto direttamente per i consumatori finali in stazione di rifornimento.

Quale taglio?

Il taglio accise carburanti oggi 18 marzo dovrebbe non essere proprio irrilevante. Si parla di 10 o 15 centesimi in meno da applicare sul costo di un litro di benzina, diesel e gasolio. Il ribasso permetterebbe, in molti casi, di riscendere sotto la soglia dei 2 euro per litro di rifornimento, almeno per quanto riguarda il servizio self service se non quello servito dall’operatore.

A quando il reale ribasso presso le stazioni di rifornimento?

Come già detto, l’effettivo taglio accise carburanti si concretizzerà in giornata grazie alla firma apposta su decreto. Il ribasso effettivo nelle stazioni di rifornimento dovrebbe seguire a ruota, se non nel weekend, almeno la settimana prossima. I consumatori finali insomma dovrebbero trarre immediatamente beneficio dalla decisione del Governo, nell’attuale periodo di crisi pure destinato a perdurare. Per la stessa decisione del Governo, dovrebbero essere pure in arrivo misure che permettano di rateizzare le bollette di luce e gas, almeno per quanto riguarda le imprese. Si tratterà, ancora una volta, di tentativi programmati di limitare il forte impatto dell’assenza di materie prime per le fasce produttive ma anche per la popolazione. Su tutte le misure messe in campo ora e nell’immediato futuro non mancheranno ulteriori approfondimenti, non appena disponibili.