Il taglio delle accise sulla benzina e sul diesel è un tema molto dibattuto in questo momento in Italia. Il prezzo dei carburanti alla stelle, influenzato dalla guerra tra Ucraina e Russia, riporta in auge la discussione atavica sui costi aggiuntivi applicati nei rifornimenti che richiamano antichi richiami bellici, calamità naturali vecchie di decenni e molto altro ancora. Ci si chiede, giustamente, se sia davvero venuto il momento di mettere da parte tutte queste maggiorazioni per calmierare il costo di un bene davvero essenziale. Per fortuna, sembrano esserci delle novità in merito che potrebbero avere buone ripercussioni sui consumatori finali, direttamente per i loro rifornimenti in stazione di servizio.

Le ultime dichiarazioni di Cingolani

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso dell’informativa nell’Aula del Senato oggi 16 marzo è intervenuto sulla spinosa questione. Entrando nel vivo delle sue dichiarazioni, è stato chiarito che il Governo sta pensando di praticare sui carburanti un’accisa mobile per rispondere immediatamente al rincaro dovuto alla guerra in Ucraina. La mobilità in se consentirebbe di abbattere i costi sostenuti dal consumatore finale. Le risorse necessarie per operare in questa direzione sarebbero garantire dal maggior gettito dell’IVA, disponibile nelle casse dello Stato italiano.

Soluzione vicina?

Possiamo dunque sperare in un taglio delle accise sulla benzina, sul diesel e non solo nel giro di poco tempo. Dopo aver presentato la soluzione dell’accisa mobile appunto, Cingolani ha però chiarito che operare sul costo dei carburanti resta complesso. Il ministro della Transizione ecologica non ha dunque fornito ulteriori informazioni relative al passaggio dalle ipotesi ai fatti. Impossibile è dunque dare per scontato che il taglio si concretizzi, tanto più nel brevissimo periodo. Ulteriori decisioni in merito a questo passaggio potrebbero provenire dal premier Draghi in questi giorni, anche in base all’evolversi della situazione, influenzata dal conflitto in Ucraina.

