Barbara d’Urso vuole riprendersi quello che le è stato tolto e allora cosa c’è di meglio che mettere insieme tutti i suoi ex programmi in uno solo? La Pupa e il Secchione Show deve essere frutto di questa macchinazione quasi malefica perché il risultato è una bomba, in tutti i sensi. Il cast funziona tra vecchie glorie (soprattutto ospiti dei suoi salotti trash) e nuovi protagonisti, e anche gli opinionisti non sono da meno.

Soleil Sorge e Federico Fashion Style riescono ad essere due vipere senza alcuna misura e la stessa Barbara d’Urso fatica a tenerli a bada, cosa succederà quando a loro si unirà finalmente anche Antonella Elia, fuori gioco per Covid (ma presente in videochiamata)?

Barbara d’Urso ha saputo rinnovare La Pupa e il Secchione spazzando via la sua inclinazione factual (che aveva già un po’ stancato lo scorso anno con Andrea Pucci) donandogli questa versione show e reality che ha conquistato il pubblico orfano dei suoi programmi. Nello show c’è un po’ di Domenica Live (per via dei suoi protagonisti noti) ma c’è anche un po’ di Grande Fratello Nip (che quest’anno Mediaset ha deciso di non mandare in onda mettendo in panchina la d’Urso) e c’è anche un po’ di Domenica Live.

Solo la conduttrice poteva riuscire a mettere insieme tutto questo portando il suo pubblico su Italia1 e regalando momenti indimenticabili al popolo dei social che tanto la ama e che la ringrazia per questa botta di trash di cui sentiva la mancanza, ma siamo sicuri che quello che abbiamo visto contenga ancora tracce del vero Pupa e il Secchione? A noi sembra proprio di no.