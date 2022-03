Come ben sappiamo, martedì 8 marzo 2022 tutti gli italiani hanno assistito all’atteso primo switch off per il nuovo digitale terrestre. I canali, sia nazionali che regionali, hanno iniziato a trasmettere i programmi con codifica Mpeg-4, ma sono sopraggiunte anche diverse problematiche. Un gran numero di utenti si è lamentato per di alcune difficoltà: difatti, molte persone non riescono più a sentire l’audio dei canali Mediaset del DTT; altri, invece, non riescono più a vedere il canale regionale di Rai 3 etc. Un ulteriore disagio, che hanno riscontrato diversi utenti, riguarda la mancata visibilità del canale LA7 sul digitale terrestre. Da cosa è dipeso questo problema? Ecco la motivazione e come risolverlo.

Con l’avvenuto switch off dello scorso 8 marzo, diversi canali nazionali hanno eseguito il passaggio dalla codifica Mpeg-2 alla nuova Mpeg-4. Dato che alcuni di essi trasmettevano canali in definizione standard (SD) e altri in alta definizione (HD), tale situazione ha necessitato di un aggiornamento del Logical Channel Number (LCN), ossia un sistema di numerazione dei canali televisivi utilizzato nella radiodiffusione circolare tramite un multiplex televisivo. Ed ecco che tutti i canali in SD e in HD sono stati spostati su quelli principali dalla numerazione 1 fino alla 9. Questo significa che il “disperso” LA7 lo troverete al numero 7, ma in HD.

A questo punto, due potrebbero essere le motivazioni per cui molti utenti non vedono più LA7 sul DTT, ovvero: lo schermo nero, che sta a significare che l’apparecchio non è più compatibile per ricevere la codifica Mpeg-4 e dunque al nuovo DVB-T2; l’altra causa, per quanto concerne la mancata esistenza del numero 7 sulla vostra TV, potrebbe ricondursi al mancato aggiornamento della sintonizzazione dei canali. Per poter risolvere questi problemi sarà opportuno acquistare una nuova TV oppure un nuovo decoder, che sia compatibile con il recente digitale terrestre (questo per riguarda coloro che vedono lo schermo nero). Per l’inesistenza del numero 7, invece, sarà solamente opportuno eseguire una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre, affinché tutti ricevano l’aggiornamento e riconquistino il posto a loro assegnato.

