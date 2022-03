Il primo switch-off verso il DVB-T2 HEVC Main 10 è avvenuto lo scorso 8 marzo, generando qualche problema agli utenti meno avvezzi alla tecnologia. C’è chi sta riscontrando anomalie con l’audio dei canali Mediaset, che sembrano non sentirsi. In pratica, si può parlare di un conflitto di tecnologie in quanto alcuni decoder sembrano non essere compatibili con il Dolby Digital+.

Il sistema è stato attivato su tutti i canali Mediaset del digitale terrestre, impedendo alle apparecchiature più obsolete di ricevere il formato audio in questione (alcuni sono in grado di ricevere le immagini tramite la codifica Mpeg-4, ma non il flusso audio). Bisogna stare attenti alla compatibilità con la tecnologia audio Dolby Digital+, e non solo con il DVB-T2 HEVC Main 10 con codifica Mpeg-4. La soluzione potrebbe essere rappresentata dalla risintonizzazione dei canali del digitale terrestre, aggiornando così la lista dei canali del decoder o della televisione (in questo modo dovreste risolvere, anche se non è per forza detto sarà così: nel caso leggete di seguito il prossimo passaggio quale potrebbe essere, anche se vi auguriamo di aver risolto con una risintonizzazione dei canali, tutto sommato indolore).

Se l’audio dei canali Mediaset, anche dopo la risintonizzazione, non dovesse comunque essere presente, bisognerà acquistare un nuovo decoder o una nuova TV, a seconda dei casi (accertandosi prima che sia effettivamente compatibile con i nuovi standard di trasmissione). Chi riscontra questo problema con il decoder digitale terrestre di Sky dovrà attendere un aggiornamento software dell’apparecchio da parte del provider, in modo da poter ricevere e trasmettere il flusso audio dei canali Mediaset in Dolby Digital+. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

