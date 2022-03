Il Samsung Galaxy A33 5G verrà presentato nel giro dei prossimi due giorni, ma praticamente sappiamo già tutto del dispositivo. Come riportato da ‘appuals.com, il telefono dovrebbe includere uno schermo SuperAMOLED da 6.4 pollici di tipo Infinity-U, con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate fino a 90Hz. Il Samsung Galaxy A33 5G sarà spinto dal processore Exynos 1280 (realizzato con processo produttivo a 5nm, CPU octa-core con due Cortex A78 a 2,4 GHz e sei Cortex A55 a 2 GHz), con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Il telefono agirà spinto da Android 12 e One UI 4.1 al lancio, il meglio che il colosso di Seul può offrire fino a questo momento. La fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di un sensore principale da 48MP con OIS, da un ultra-grandangolare da 8MP, da un sensore macro da 2MP e da uno di profondità, sempre da 2MP. Non c’è molto da rimproverare all’OEM asiatico per il lavoro svolto sul Samsung Galaxy A33 5G in chiave connettività, praticamente completa sotto ogni profilo: 5G, dualSIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C e NFC.

Le dimensioni del telefono dovrebbero ammontare a 159,7 x 74 x 8,1 mm, distribuite in un peso di 186 gr. Non mancherà nemmeno la certificazione IP67 contro acqua e liquidi. Il prezzo del Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe essere pari a 379 euro per il modello base con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, che sarebbe di gran lunga superiore ai 299,90 richiesti per la precedente generazione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

