I Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G sono stati presentati da qualche ora: la cosa che ha fatto subito pensare è stata l’assenza del caricabatterie nelle confezione di vendita. Partiamo col dire che i primi due esemplari dovrebbero immediatamente essere resi disponibili nel nostro mercato, mentre per il terzo potrebbe esserci un po’ da aspettare (sempre che venga commercializzato prima o poi).

I nuovi medio-gamma del colosso di Seul hanno sdoganato alcuni limiti dapprima previsti per questo genere di dispositivi: c’è la certificazione IP67 contro polvere e liquidi, si è andati oltre il refresh rate a 60Hz dello schermo, il supporto software è stato prolungato ed è previsto l’OIS per la fotocamera principale. Naturalmente non mancano gli aspetti negativi a bilanciare la situazione: manca il jack per le cuffie da 3.5mm, così come gli auricolari e, come vi dicevamo, pure il caricabatterie (ricordiamo che i Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G sono caratterizzati dal supporto alla ricarica rapida a 25W). Alcuni OEM cinese hanno deciso di non accordarsi, fornendo anche i loro dispositivi di fascia media di alimentatori, peraltro rapidi.

I Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G non offrono questa possibilità, nonostante in casa di sicuro non faticherete a reperire un caricabatterie rapido del colosso di Seul. In ogni caso, potrete acquistarne a buon prezzo su Amazon o su qualsiasi altro negozio, fisico e online (l’importante è reperire quello giusto per il proprio dispositivo, onde evitare di rovinarne la batteria: qualora aveste dubbi a riguardo non esitate a chiedere a noi, proveremo a capire insieme quale modello sia più indicato al vostro telefono). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

