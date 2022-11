Una notizia inaspettata arriva oggi 9 novembre per i possessori del Samsung Galaxy A33 5G. Il dispositivo di fascia media, inaspettatamente, è al centro di alcuni test condotti dagli sviluppatori per l’aggiornamento Android 13. Quest’ultimo si accompagna, questo è chiaro, anche all’ultima interfaccia One UI 5.0.

Samsung tiene molto a cuore la politica dei suoi aggiornamenti software, questo è un dato di fatto. Già in questo mese di novembre hanno toccato con mano l’update Android 13 i Samsung Galaxy S22, i Galaxy S21, Note 20 e pure Samsung Galaxy S20. Nelle scorse ore poi, l’attualizzazione è toccata anche ad un dispositivo di fascia media (e dunque non più un top di gamma) come il Samsung Galaxy A53 5G. Proprio il dispositivo appena citato ha fatto da apripista al rilascio per i dispositivi più economici e a questo punto non stupiscono più i test con protanosta il Galaxy A33.

La beta Android 13 condotta sul Samsung Galaxy A33 non è pubblica ma interna. Siamo dunque ad una fase iniziale dei test, per quanto sia noto anche il firmware pensato per lo smartphone ed etichettato come A336EDXU4BVK1. Su quando il rilascio definitivo e pubblico del prezioso pacchetto sarà disponibile si aprono almeno un paio di ipotesi. In Germania e in Sud Corea, la stessa Samsung avrebbe parlato di distribuzione dell’aggiornamento entro la fine di novembre. Al contrario, per paesi come la Malesia, l’appuntamento sarebbe posticipato a dicembre. Per quanto riguarda il mercato italiano. non sono giunte ancora delle indicazioni puntuali ma, in ogni caso, sembra plausibile ritenere che entro Natale l’update non mancherà di farsi vivo sui telefoni supportati.

A parte il Samsung Galaxy A33 5G, non sono pervenuti indizi su altri dispositivi di fascia media protagonisti di sperimentazioni software. Non stupirebbe tuttavia apprendere che il produttore voglia procedere con ulteriori test relativi a dispositivi economici molto diffusi.

