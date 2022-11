Detto, fatto: l’aggiornamento Android 13 è disponibile per il Samsung Galaxy A33 5G insieme all’interfaccia proprietaria One UI 5.0. Solo nella giornata di ieri, era giunta notizia del programma beta per lo specifico smartphone di fascia media. A distanza di meno 24 ore, è iniziata invece la distribuzione del pacchetto corposo in Europa ed in paticolare anche per l’Italia.

Non si puà che applaudire alla politica degli aggiornamenti software di Samsung. Tra fine ottobre e l’inizio di novembre, sono stati aggiornati ad Android 13 i top di gamma attuali Galaxy S22 ma anche i dispositivi ex ammiraglie come i Galaxy S21, S20, pure i Note 20. Inoltre, nella giornata di ieri, è toccato all’esemplare mid-range Samsung Galaxy A53 fare il grande passo e la notizia relativa al Galaxy A33 5G non può che far felice i tanti possessori del device.

L’ aggiornamento Android 13 per il Galaxy A33 5G è stato dunque appena rilasciato con firmware A336BXXU4BVJG in buona parte dell’Europa. Il peso complessivo del pacchetto è importante, all’incirca 2 GB, ma non poteva di certo essere altrimenti visto che vengono introdotte contemporaneamente sia la nuova versione del sistema operativo che quella dell’interfaccia personalizzata del produttore. Per la cronaca, la patch di sicurezza che si accompagna alla distribuzione è quella di ottobre 2022 e non di novembre. Quest’ultima non tarderà di certo ad arrivare.

Come già indicato, giungono testimonianze concrete del via alla distribuzione dell’aggiornamento Android 13 su Samsung Galaxy A33 anche in Italia, con diversi possessori del dispositivo raggiunti dalla notifica di download. Tra le novità attese per l’interfaccia One UI 5.0, i primi utenti potranno testare le icone leggermente più grandi nell’area delle notifiche e i widget rinnovati. L’update introduce l’OCR (Optical Character Recognition) nelle app di fotocamera, galleria e tastiera stock e un po’ tutte le app Samsung stock sono state ora migliorate.

