Il Samsung Galaxy A33 5G potrebbe presto ampliare l’offerta commerciale del colosso di Seul, ad attrarre parecchia attenzione tra gli addetti ai lavori. Il telefono sarà probabilmente spinto dal processore Exynos 1280, realizzato a 5nm con CPU octa-core (due Cortex A78 da 2.4GHz e sei Cortex A55 da 2GHz), con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Un’altra fonte, invece, ha riportato che il Samsung Galaxy A33 5G sarà equipaggiato con il processore Exynos 1200 con 6GB di RAM (ve lo diciamo per completezza di informazione).

Come riportato da ‘nl.letsgodigital.org‘, il device potrebbe anche essere provvisto della certificazione IP67 contro acqua e polvere, già arrivata sulla fascia media l’anno scorso con il Samsung Galaxy A52 (il produttore asiatico, a quanto sembrerebbe, ha intenzione di espandere la caratteristica). Il Samsung Galaxy A33 5G integrerà uno schermo Infinity-U con punch-hole per l’alloggio della fotocamera frontale (sensore singolo da 13MP) ed un comparto fotografico posteriore di forma rettangolare. La parte software sarà affidata ad Android 12 con la One UI 4.1. Il comparto fotografico posteriore sarà composto da un sensore principale da 48MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 5MP ed uno di profondità da 2MP.

Il telefono disporrà di uno schermo SuperAMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ con frequenza di refresh rate a 90Hz con lettore di impronte digitali sotto il display. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W, ma mancherà con ogni probabilità, il jack per le cuffie da 3.5mm. Il Samsung Galaxy A33 5G, che forse verrà reso disponibile nelle colorazioni black, blue, white e peach, potrebbe avere un prezzo di 369 euro (per la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno).

