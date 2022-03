Mancano le conferme ufficiali del caso ma sembra che ci siano proprio loro tra i giudici del serale di Amici 2022, ormai ai blocchi di partenza. Annunciata la data di avvio dell’ultima fase del programma, Maria De Filippi forma le squadre.

I concorrenti che accedono al serale di Amici 2022 sono in tutto 18, e saranno suddivisi in due squadre. Ogni squadra includerà quindi 9 concorrenti, tra cantanti e ballerini pronti a sfidarsi nelle prossime settimane.

Il 19 marzo è attesa la prima puntata del serale di Amici su Canale 5. Inizia la fase cruciale del programma Mediaset più amato dal pubblico più giovane, pronto ad emozionarsi a passi di danza e a suon di canzoni inedite, presentate dai cantanti di Amici.

A commentare le esibizioni dei concorrenti al serale di Amici 2022, una giuria d’eccezione a tre.

I giudici del serale di Amici 2022

Mancano le conferme ufficiali e definitive ma è stato Davide Maggio ad anticipare i nomi dei tre giudici del serale di Amici 2022.

Nessuna new entry, tre conferme in giuria al serale di Amici 2022: vedremo Stash dei The Kolors, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, volti noti in TV e ormai amici di vecchia data della padrona di casa, che li conferma tutti.

I concorrenti al serale di Amici 2022

Sono 18 gli allievi in gara, pronti contendersi la vittoria dell’edizione disputando le sfide del serale di Amici 2022.

Per il canto vedremo competere i concorrenti più apprezzati dell’edizione, ossia: Aisha, Albe, Alex, Calma, Crytical, Gio Montana, LDA, Luigi e Sissi.



Per il ballo sono in gara i ballerini più talentuosi, ovvero: Alice, Carola, Christian, Dario, John Erik, Leonardo, Michele, Nunzio e Serena.