La bufala buono carburante Eni di 100 euro imperversa su WhatsApp: il caro carburanti, che ha messo a repentaglio anche il lavoro degli autotrasportatori, sta mettendo a dura prova gli italiani, con picchi tariffari davvero fuori dal comune, sia per la benzina che per il diesel (meno impattato il GPL, che costa chiaramente meno, ma comunque molto più di quanto costava fino a qualche tempo fa).

Inutile dirvi che il carburante Eni di 100 euro di cui magari avrete letto anche voi su WhatsApp non ha alcun fondamento, nel senso che non esiste affatto. Come riportato da ‘bufale.net‘, si tratta solo di una truffa che i malfattori si sono inventati per estorcere informazioni sensibili agli utenti che ci cascano, comprese le informazioni delle carte di credito (qualcuno potrebbe pensare di ottenere un premio cospicuo a fronte di una piccola spesa, ma in realtà così non sarà, potete starne certi). Il messaggio relativo al carburante Eni di 100 euro che si riceve su WhatsApp contiene un link che rimanda ad un questionario, una pratica molto diffusa e di cui avrete sicuramente sentito parlare anche in altri contesti.

Non abboccate al tranello, statene alla larga: se dovesse arrivarvi il messaggio del buono carburante Eni di 100 euro su WhatsApp fate l’unica cosa che bisogna fare, ovvero cancellate la comunicazione e fate finta di non averla mai ricevuta (che non vi venisse mai in mente di inoltrarla ad altri contatti, la catena non si spezzerebbe e farebbe altre vittime). Purtroppo nessuno vi regalerà nulla, soprattutto in questo periodo di ristrettezze economiche e di rincari vari. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

