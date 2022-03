Battuta infelice (o studiata) di Amanda Lear a Domenica In pomeriggio. Come sempre l’eccentrica artista ha saputo attirare l’attenzione e tenere incollato il pubblico allo schermo raccontando della sua vita e delle sue stravaganze (si è drogata, ha rimorchiato, ha fumato, non si è fatta mai mancare nulla, secondo quanto ha riferito) fino a cadere nel politicamente scorretto, almeno in questo momento.

A finire sotto la lente è una battuta infelice che Amanda Lear ha pronunciato parlando del film in cui viene interpretato in modo poco realistico, almeno a suo dire, e nel salotto di Mara Venier spiega:

“Hanno fatto un film sulla sua vita, con Ben Kingsley. E in questo film, hanno preso una modella australiana, alta, bionda, che recita la mia parte. E io ho visto la sua foto e ho detto “Beh, non mi piace!”. Sembro una mign*tta “ucraniana”, no veramente…” A quel punto sembra che Mara Venier non abbia sentito, o abbia finto, l’infelice battuta della sua ospite ma al suo ritorno in onda ci ha tenuto a prendere subito le distanze pregando poi i suoi collaboratori di alzare il microfono della Lear per permetterle di sentire. Dal canto suo l’ospite ha chiesto scusa spiegando che non è come sembra mettendoci una pezza che, a detta di molti, è peggio del buco.

“Non è il momento di fare polemiche inutili. Stop alle polemiche!”

Anche Mara chiede si dissocia dalla battuta infelice di Amanda.#DomenicaIn



Mara Venier ha chiarito: