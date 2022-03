Con Isle of the Dead, The Walking Dead cambierà il suo volto. Lo spin-off dedicato a Negan e Maggie che ci porterà a spasso per una New York post apocalittica già fa sognare i fan e non solo per via dei due protagonisti che continueranno a ‘vivere’ ma anche per via della location tutta nuova e di quello che questo significherà per vaganti e superstiti.

A rivelare le prime novità su Isle of the Dead è lo stesso Jeffrey Dean Morgan convinto che lo spin-off “reinventerà il mondo di TWD così come lo conosciamo”. Nella serie Negan e Maggie viaggiano insieme in una Manhattan post-apocalittica , un “mondo invisibile e folle dell’universo TWD, sarà un viaggio che porterà i due al limite e non solo geograficamente parlando ma anche personalmente”.

Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan sono i produttori esecutivi dello spin-off creato dallo showrunner Eli Jorné per AMC Studios che si prepara ad una première nel 2023 su AMC e AMC+. Già Scott Gimple ha provato con The Walking Dead: World Beyond ad esplorare luoghi nello Stato di New York, ma Isle of the Dead , ambientata a New York, porterà per la prima volta il franchise nella Manhattan sommersa dagli zombie.

Nella sua dichiarazione lo stesso attore che nella serie ha prestato il volto a Negan ha precisato:

“Sono felice che il viaggio di Negan e Maggie continui. È stato un viaggio così camminare nei panni di Negan, sono oltremodo entusiasta di continuare a New York City con Lauren. Vaganti in un ambiente urbano è sempre stata un’immagine così interessante, ma la 5th Avenue, l’Empire State Building, la Statua della Libertà? La città più grande del mondo? Lo sfondo è fantastico, ma è la storia che Eli Jorne ha inventato che è ancora meglio”.

Il resto spetterà ai fan dirlo.