La più controversa new entry di NCIS 19, Gary Cole, parla per la prima volta del suo ingresso nel cast, del ruolo di Alden Parker e del fatto che il suo personaggio abbia assunto l’incarico del leggendario Leroy Jethro Gibbs, dopo il ritiro di quest’ultimo in Alaska.

La new entry di NCIS 19 interpreta l’ex agente dell’FBI Alden Parker, diventato dal quinto episodio della stagione il nuovo agente speciale NCIS in carica, subentrando a Gibbs tra la sorpresa e lo sconcerto del resto della squadra. Cole ha assicurato a TvInsider che non intende restare schiacciato dalla pressione di essere subentrato al volto storico della serie Mark Harmon, protagonista sin dalla prima stagione nonché produttore esecutivo dello show (uscito di scena nell’episodio 19×04): “Non sto cercando di essere lui. Gli scrittori hanno fatto questa distinzione” assicura l’attore.

Ma in qualità di new entry di NCIS 19 chiamata a riempire il vuoto lasciato da Harmon, Cole è inevitabilmente visto come un surrogato del volto simbolo della serie. Il suo personaggio dovrà farsi strada tanto tra il pubblico quanto tra i colleghi del team dell’NCIS: “Sta cercando di integrarsi con il resto della squadra” ha assicurato Cole, cerco che il suo personaggio sia diverso da Gibbs ma anche rispettoso della sua storia. “Sebbene possa essere riluttante a esprimerlo, ammira il fatto che Gibbs infranga le regole. Parker le piega. Vedremo se arriverà al punto di romperle” ha aggiunto.

La new entry di NCIS 19 ha aggiunto qualche altro dettaglio su ciò che Alden Parker dovrà affrontare nel corso della stagione: tra i suoi colleghi Torres sarà “il più riluttante” ad accoglierlo in squadra, mentre McGee il più aperto ai cambiamenti per una questione di carattere. Inoltre Parker non è esente da scheletri nell’armadio: “C’è una situazione che non è andata secondo i piani, ed è successo qualcosa di tragico. È volutamente una specie di enigma“. In Italia NCIS 19 debutterà il prossimo anno su Rai2, che ha appena terminato la programmazione della stagione 18.