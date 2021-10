Il 18 ottobre CBS ha trasmesso il primo episodio di NCIS 19 senza Gibbs: una pietra miliare per la storica serie, visto che l’attore e produttore esecutivo Mark Harmon è stato presente sin dal debutto. Il suo nome continua a campeggiare nei titoli di testa, quindi non è detto che quella dell’episodio 4 fosse la sua ultima apparizione in via definitiva, ma per il momento la trama va avanti senza di lui.

Il primo caso affrontato dalla squadra in NCIS 19 senza Gibbs è quello di un sottufficiale della Marina trovato nel bosco vittima di un avvelenamento: il suo corpo esplode dopo essere stato caricato nel furgone dell’NCIS e si scoprirà in seguito che aveva una bomba attaccata al suo pacemaker. Un caso che ha richiesto l’intervento del Dr. Palmer.

Ma il quinto episodio è soprattutto il primo di NCIS 19 senza Gibbs e l’attenzione è tutta sul futuro assetto della squadra. Torres ce l’ha con McGee e Vance per aver lasciato il collega in Alaska, ma entrambi gli spiegano che era giusto esaudire il suo desiderio di trovare la serenità che desiderava. La mancanza di Gibbs è un argomento da esplorare anche per Palmer e Ducky, con quest’ultimo che ora intende riprendere il suo posto come storico dell’NCIS: da grande amico di Gibbs sin dalla giovinezza, saggiamente fa notare che “il cambiamento è l’essenza della vita” e nel caso del loro ex capo “il nostro dolore è un piccolo prezzo da pagare per la sua pace“.

NCIS 19 dopo Gibbs dovrà trovare il suo sostituto (sebbene, formalmente, il personaggio fosse sospeso dall’incarico): Vance ha offerto il posto di caposquadra a Parker, che ha rifiutato, e a quanto si intuisce si è tirato indietro anche a McGee, che ha dichiarato di non avere la stoffa di Gibbs per prendere il suo posto (“non voglio essere il capo squadra perché non sono lui“). Chiamato a gestire il caso dell’ammiraglio, il nuovo agente Parker dimostrerà di avere la stoffa del leader sul campo e – nonostante abbia finto di essere infastidito dal fatto di dover rinunciare a un inesistente concerto del tour di reunion di Simon & Garfunkel per lavorare all’indagine – finirà per accettare la proposta di Vance. L’idea di presentarsi alla squadra come una persona non intenzionata a prendere il posto di Gibbs pare provenga da Gibbs stesso, come una sorta di investitura, anche se Parker preferisce mantenere il riserbo sulla vicenda.

L’episodio che segna un nuovo inizio di NCIS 19 dopo Gibbs e di fatto smentisce la dichiarazione degli showrunner che Gary Cole non avrebbe preso il posto di Mark Harmon. Questo primo capitolo post-Gibbs si conclude sulle note di Changes di David Bowie e apre di fatto una stagione completamente inedita per la serie.