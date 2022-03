Non solo donne con i loro problemi e le loro complessità in Studio Battaglia ma anche uomini valorosi, pronti ad aiutare o rovinare la vita delle protagoniste. Nella fiction Rai di cui si parla tanto in questi giorni, ci sarà anche una notevole componente maschile composta da tre volti noti del piccolo schermo, e non solo. Di chi si tratta?

Al fianco di Lunetta Savino e delle altre attrici, nel cast di Studio Battaglia ci saranno anche Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi e Massimo Ghini con tre ruoli diversi destinati ad interagire proprio con le donne dello studio. In particolare, Giorgio Marchesi sarà Massimo Munari, avvocato di punta dello studio dove è appena arrivata Anna, sua vecchia conoscenza. I due erano compagni e coinquilini all’epoca e il suo fascino metterà in crisi anche il matrimonio tra la sua ex collega e il marito.

Quest’ultimo, Alberto Casorati, avrà il volto di Thomas Trabacchi. Sarà lui il marito di Anna e il padre di Daria e Giacomo, uomo solido e ironico, professore di bioetica, legato alla famiglia ma a volte poco moderno, Massimo lo metterà in crisi?

Chiude il tris di uomini proprio quello che presta il cognome allo studio location delle (dis)avventure di Anna e i suoi, Massimo Ghini alias Giorgio Battaglia. L’uomo vive in Costa Azzurra da quasi venticinque anni, da quando se ne è andato di casa assieme a Fanny, la ragazza alla pari. È l’ex marito

di Marina, padre delle sorelle Battaglia che lo odiano e non vogliono nemmeno sentirlo nominare. Le cose cambiano quando Giorgio decide di tornare e

riallacciare i rapporti con loro portando a galla altre verità.

Il resto e i dettagli delle loro vite li conosceremo solo con la messa in onda di Studio Battaglia al via il 15 marzo proprio su Rai1.