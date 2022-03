Marecittà di Baltimora è l’esordio discografico del giovane vincitore di X Factor 2021. Edoardo Spinsante – questo il nome di battesimo – ci offre un biglietto da visita composto da 7 tracce. Da oggi in radio è disponibile la title-track, un tripudio di r’n’b ed elettronica ma nello stile già peculiare dell’artista.

Marecittà di Baltimora

Marecittà di Baltimora è il primo step discografico di un artista in continua ascesa. Dopo la vittoria a X Factor 2021, Edoardo ha lavorato a lungo al suo primo EP prodotto da lui stesso, con sfumature che abbracciano la scena pop contemporanea e affondano le radici nel cantautorato. I testi, infatti, sono tutt’altro che banali. Edoardo coniuga ermetismo e suggestioni: “Parsimonio i gradi, i tropici li vorrei su una mensola”, e ancora: “Matti itinerari, ostici, li circumnavigo”, il tutto su un tappeto sonoro gestito da un basso moog e da un pianoforte elettrico che suona come un marimba, rinforzato da sintetizzatori e percussioni urban.

Con questi presupposti Baltimora racconta il suo Adriatico ed è pronto a salire sul palco. Marecittà, come suggerisce il titolo, è una fotografia in movimento – l’immobilità del centro urbano e del cemento, il dinamismo dell’acqua del mare – alla quale il giovane cantautore affida le sue giornate vuote da vivere secondo per secondo, anziché giorno per giorno.

L’EP e il tour

Nell’EP Marecittà di Baltimora c’è spazio per le suggestioni synth-pop – Luci Spente, McDonald’s – e per le ballate – Colore e la già nota Altro – ma anche per lo show acustico che chiude la tracklist. Fumo è una strimpellata unplugged con la voce di Edoardo che dispensa sfumature blues e soul, fedele alla scelta di mettere insieme più mondi e più stili. Ecco la tracklist.

01 Luci Spente

02 Colore

03 Baltimora

04 Marecittà

05 McDonald’s

06 Altro

07 Fumo

Del suo primo EP Baltimora dice:

“Marecittà parla di me, di come vivo le cose. C’è una linea di malinconia che attraversa tutte le canzoni e c’è tutta l’innocenza di una produzione che non ha pensieri, non ha regole, sincera. Ho volutamente raccolto questi pezzi diversi di un puzzle del mio passato, che nell’insieme, dopo aver completamente rivisto tutta la produzione, hanno ora uno stesso filo conduttore che li lega, un senso comune”.

Potremo ascoltare Marecittà di Baltimora dal vivo con le 3 date programmate nel 2022 a partire dal 19 marzo.

Testo