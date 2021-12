Sono stati annunciati i primi concerti di Baltimora nel 2022. Il vincitore di X Factor trionfa in TV e parte in tour per portare dal vivo la sua musica nell’ambito della sua prima tournée live in scena la prossima primavera.

Tre gli appuntamenti annunciati oggi che porteranno Baltimora in concerto a Senigallia, Milano e Roma per tre appuntamenti live che si terranno il 19 marzo, il 23 marzo e il 27 marzo. Al via oggi la prevendita dei biglietti.

Il primo tour del vincitore di X Factor 2021 è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Lo porterà dal vivo sul palco di Senigallia (AN) (Mamamia, 19 marzo), toccando poi Milano (Santeria Toscana 31, 23 marzo) e Roma (Largo Venue, 27 marzo).

I biglietti per i concerti di Baltimora nel 2022 sono disponibili online su TicketOne da martedì 21 dicembre alle ore 16:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 27 dicembre 2021 alle ore 16:00.

I concerti di Baltimora nel 2022

Sabato 19 Marzo 2022: SENIGALLIA (AN) @ Mamamia

Mercoledì 23 Marzo 2022: MILANO @ Santeria Toscana 31

Domenica 27 Marzo 2022: ROMA @ Largo Venue

Baltimora

Baltimora è il nome d’arte di Edoardo Spinsante. Il giovane cantante ha 20 anni ed è nato e cresciuto ad Ancona prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio. Lo abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione al talent show di casa Sky, X Factor, nella prima edizione condotta da Ludovico Tersigni.

Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani, che ha sempre tenuto per sé fino all’incontro con Pezzi Dischi. Poco dopo ha deciso di proporsi per le selezioni del talent show di Sky Uno. Dinanzi ai 4 giudici si è esibito con cover e con due inediti: Altro e Baltimora. Con questi brani supera le fasi delle audizioni iniziali e giunge ai Live Show fino a conquistare la finale al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Nel corso della serata si fa apprezzare al punto da trionfare: è lui il vincitore di X Factor 2021.