C’è finalmente una data per l’uscita di Peaky Blinders 6 in Italia. Il dramma storico ha debuttato con l’ultima stagione lo scorso 27 febbraio, e proseguirà ancora per altre sei settimane (in totale sono sei episodi).

La distribuzione nel nostro Paese, però, si farà attendere, come accaduto con la quinta stagione. Gli abbonati Netflix potranno infatti vedere Peaky Blinders 6 in Italia solo in estate.

La data fissata per il lancio dell’ultima stagione è il 10 giugno, quando la piattaforma di streaming metterà a disposizione tutti gli episodi per una lunga maratona in cui il pubblico italiano potrà dire addio alla famiglia criminale degli Shelby. Confermato il cast della scorsa stagione con l’arrivo del misterioso nuovo personaggio di Stephen Graham. L’ultima stagione di Peaky Blinders segnerà la prima dopo la triste morte dell’attrice Helen McCrory, che interpretava l’amata matriarca della gang Polly Gray.

In un’intervista concessa a Radio Times, Knight ha dichiarato che sia la compianta attrice che il suo alter ego televisivo continueranno ad avere un forte impatto sull’intera stagione:

Succede come quando perdi qualcuno in seno alla tua famiglia – muore, ma la sua presenza la senti comunque. Allo stesso modo, quando succede qualcosa continui a pensare: ‘Cosa avrebbero pensato a riguardo? Quale sarebbe stata la sua opinione su questo?’ e ho cercato di tenere questo concetto con Polly in modo che la famiglia pensi ancora: “Cosa avrebbe fatto Polly?”.

Helen McCrory è morta per un cancro al seno nell’aprile 2021. La sua scomparsa è stata un colpo al cuore per i fan e per la crew di Peaky Blinders.

L‘attrice sarà in qualche modo onorata nell’ultima stagione, come ha anticipato il protagonista Cillian Murphy: “Steve è riuscito a mantenerla molto, molto presente, cosa che penso sia un brillante tributo a lei e anche a Helen. Non siamo riusciti a realizzare la sua perdita mentre stavamo girando.”

