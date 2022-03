L’inizio della fine per Jimmy McGill/Saul Goodman è appena iniziata nel trailer di Better Call Saul 6. Lo spin-off di Breaking Bad si prepara a salutare il suo pubblico con un ultimo capitolo che promette di collegare ancora di più la serie con lo show originale.

AMC ha rilasciato il trailer ufficiale della sesta stagione – in onda dal18 aprile negli USA – dove vediamo l’avvocato interpretato da Bob Odenkirk e la sua partner in crime Kim in preda alla paranoia. “Hai mai la sensazione di essere seguito?” chiede lei, e quando Jimmy fa una battuta sui criminali che fuggono anche quando non sono inseguiti, Kim lo incalza: “Pensi che siamo malvagi?” Il lato positivo è che gli affari bene: Jimmy ha molti clienti, tutti in attesa di Saul Goodman.

E che dire di Mike Ehrmantraut, in procinto di preparare la sua resa dei conti e avverte che “qualunque cosa accada dopo, non andrà come pensate”.

Il trailer di Better Call Saul 6 mostra anche lo stato precario della relazione tra Jimmy e Kim, un preludio a un finale, forse tragico? L’ultima stagione dovrà infatti spiegare che fine farà la fidanzata del protagonista, dato che in Breaking Bad non vi è praticamente traccia. Il sesto capitolo è suddiviso in due tranche da sette episodi; la prima metà uscirà il 18 aprile, la seconda invece l’11 luglio.

Better Call Saul 6 doveva inizialmente andare in onda nel 2021. Tuttavia, la pandemia ha rallentato la produzione. Inoltre, le riprese sono state ostacolate anche dal malore che ha improvvisamente colpito Odenkirk sul set – e dal quale si è fortunatamente ripreso.

Di seguito il trailer di Better Call Saul 6, al momento solo in versione originale. La sesta stagione verrà poi pubblicata anche su Netflix in Italia.

