Occorre inquadrare al meglio la notizia che ci parla del presunto sciopero dei camionisti in Sardegna, con una protesta destinata a cominciare lunedì prossimo contro l’aumento del gasolio e della benzina. Condizioni, dettate soprattutto dall’evolversi della guerra tra Russia ed Ucraina, che a detta di molti renderebbe insostenibile il lavoro di tante aziende e relativi dipendenti. Esattamente come avvenuto sei mesi fa, in occasione delle prime proteste per il green pass trattate anche dalla nostra redazione, occorre qualche chiarimenti per contestualizzare al meglio il tutto.

Cosa sappiamo sullo sciopero dei camionisti in Sardegna a marzo 2022

Quali sono le notizie venute a galla fino a questo momento sullo sciopero dei camionisti in Sardegna a marzo 2022? Qualcosa si sta muovendo indubbiamente, con potenziali conseguenze sul trasporto di merci sull’isola e in parte nel resto del Paese, ma occorre chiarire che ad oggi la questione sia a dir poco circoscritta. Si tratta di un’iniziativa evidentemente limitata a 300 operatori del settore, al punto che anche il segretario della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, ha gettato acqua sul fuoco.

Lo sciopero dei camionisti in programma dalla prossima settimana è frutto soprattutto della disperazione di lavoratori indipendenti e, allo stato attuale, la consegna di beni primari nei supermercati è garantita dalle leggi in vigore. Su WhatsApp circolano catene e messaggi vocali che sembrano premettere l’apocalisse, al punto che stiamo assistendo ad una pericolosa ressa verso gli stessi supermercati. L’auspicio è che i chiarimenti di queste ore servano per gettare acqua sul fuoco e per “dimensionare” al meglio l’idea che sta accomunando alcuni colleghi.

Qualcuno potrebbe fermarsi la prossima settimana, indubbiamente, ma all’orizzonte non c’è alcuno sciopero dei camionisti in grado di farci preoccupare qui in Italia.