Neanche l’ultimo tentativo di mediazione pare essere andato a buon fine e a questo punto non sembrano più esserci i presupposti per evitare lo sciopero benzinai la prossima settimana, al punto che ora tutti si chiedono quando ci saranno i disagi più grandi per gli utenti. Dopo le informazioni preliminari condivise coi nostri lettori alcuni giorni fa, dunque, cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di capire se all’ultimo minuto potranno essere scongiurati disagi per milioni di italiani che ogni giorno si muovono sulle nostre strade.

Capiamo quando ci sarà lo sciopero benzinai: tutti i dettagli su orari, giorni e alcune eccezioni in Italia

Allo stato attuale, cosa sappiamo su quando ci sarà lo sciopero benzinai? Effettivamente, dopo il mancato accordo con il gioverno, sono emersi ulteriori dettagli per quanto riguarda orari, giorni e rare eccezioni. Nello specifico, avremo braccia incrociate a partire dalle 19 del 24 gennaio e la protesta andrà avanti per 48 ore esatte. Insomma, sarà possibile recarsi presso distributori che hanno aderito allo sciopero solo dalla prima serata di giovedì secondo quanto appreso in mattinata. Quanto ai servizi minimi garantiti, ci sono pochi spiragli per l’utenza.

Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, vale a dire Faib, Fegica, Figisc-Anisa in conferenza stampa. Potrebbero restare aperti, anticipano, gli impianti self gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. Un punto, quest’ultimo, che verrà chiarito nel corso delle prossime ore si spera, affinché tutti possano avere le informazioni minime e necessarie per affrontare una “due giorni” decisamente complicata sotto questo punto di vista.

Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più, ma adesso sappiamo quantomeno quando ci sarà lo sciopero benzinai in Italia, con alcune premesse sul piano B per gli italiani secondo quanto appreso.