Stanno venendo a galla alcuni dettagli interessanti per quanto riguarda lo sciopero LA7 di oggi 17 gennaio, in quanto alcuni programmi che solitamente fanno parte della scaletta dell’emittente evidentemente non stanno andando in onda. Come stanno le cose e cosa possiamo aspettarci nel corso delle prossime ore? Proviamo a fare il punto della situazione, se non altro perché in tanti si stanno chiedendo per quale ragione non sia andata in onda la trasmissione di Myrta Merlino, vale a dire “L’aria che tira”. Pensando addirittura che potesse trattarsi di un qualcosa di definitivo.

Focus sullo sciopero LA7 in corso oggi 17 gennaio: analizziamo i programmi coinvolti e le motivazioni

A differenza degli altri scioperi del passato che abbiamo trattato in altri frangenti sul nostro magazine, quello odierno appare più complesso ed articolato. Partiamo dal presupposto che lo sciopero LA7 di questo martedì non abbia consentito a trasmissioni come Coffee Break e Omnibus di andare in onda, andando ben oltre il caso di Myrta Merlino. La stessa sorte, almeno per oggi, dovrebbe riguardare tutti i programmi di approfondimento che vanno in onda in diretta dagli studi dell’emittente.

Lo sciopero LA7 era inizialmente previsto lo scorso 13 gennaio, salvo poi concretizzari in giornata. Le motivazioni? Il comunicato si sofferma su elementi come i livelli professionali, il premio di risultato, la flessibilità oraria e lo smart working. Si tratta di fattori che sono stati citati in modo esplicito nel comunicato di cui si parla tanto in queste ore. Staremo a vedere se ci saranno conseguenze anche nei prossimi giorni, soprattutto nel caso in cui l’azienda non dovesse mostrare aperture.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse emergere qualche altra informazione sui programmi coinvolti e su ulteriori aspetti connessi in modo più o meno diretto a proposito dello sciopero LA7.