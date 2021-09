Bisogna fornire ai nostri lettori alcuni aggiornamenti a proposito dello sciopero dei camionisti, annunciato da alcuni lavoratori di categoria oggi 27 settembre per protestare contro il green pass. Due i dati sui quali ci dobbiamo concentrare al momento della pubblicazione dell’articolo, considerando che, in primo luogo, allo stato attuale non si registrano annunci da parte delle associazioni di settore. Confermando quanto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, dunque, qualsiasi iniziativa del genere risulta isolata e non “organizzata”.

Ultimi riscontri sullo sciopero dei camionisti anti green pass previsto oggi 27 settembre

Detto questo, sui social stanno iniziando a girare alcuni video da parte di autotrasportatori che avrebbero deciso di aderire allo sciopero dei camionisti anti green pass oggi 27 settembre. Bisogna dare il giusto nome alle cose, però, perché essendo iniziative sporadiche e del tutto prive di coordinamento, al più si potrebbe parlare di qualche protesta. Si tratta di persone che stanno viaggiando ad andatura lenta, rallentando il traffico, che in questi minuti si contano sulle dita di una mano.

Questo, almeno, quello che viene fuori dai video diffusi sui social network e dal check sul traffico autostradale. Non essendo un qualcosa di autorizzato ed organizzato, inutile dire che tali soggetti siano segnalabili alla Polizia Stradale e, di conseguenza, sanzionabili. Vedremo come andranno le cose in giornata, perché se da un lato qualcuno parlava di sciopero dei camionisti anti green pass oggi 27 settembre da mezzanotte, altri avevano segnalato le 10 del mattino come orario di inizio della protesta.

Qualora dovessero esserci ulteriori novità rilevanti sullo sciopero dei camionisti anti green pass oggi 27 settembre, torneremo prontamente a parlarne sul nostro magazine. Fateci sapere nei commenti, qualora abbiate riscontrato anomalie sulle nostre autostrada, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.