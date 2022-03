In questa mattinata di giovedì 10 marzo si registrano alcuni problemi TikTok e alcune funzioni del noto social cinese presentano delle anomalie. Per quanto non si tratti di un down diffuso, almeno al momento di questa pubblicazioni, non mancano gli errori e le difficoltà nella comune esperienza d’uso della piattaforma.

Il sito Downdetector ci fornisce, come sempre, una precisa fotografia dei problemi TikTok attuali. Alle 13 di quest’oggi ci sono un centinaio di segnalazioni di disservizi proprio con l’app social. Non ci sono particolari differenze nell’utilizzo della piattaforma da app per dispositivi Android a quella per gli iPhone. Dunque possiamo ritenere che gli errori in corso siano probabilmente a monte dei server dedicati al social appunto e non dovuti a qualche aggiornamento recente del tool.

Le prime difficoltà per il social cinese sono state registrate subito dopo le ore 12 odierne. I principali problemi TikTok di scena in questo momento riguardano la fruizione dei contenuti ma soprattutto la loro condivisione, almeno per gli utenti impattati dal down parziale. La situazione è in continuo divenire e potrebbe migliorare come peggiorare nel giro di pochi minuti. Non mancheranno specifici aggiornamenti su questa pagina per aggiornare i nostri lettori.

Aggiornamento 13:20 – Continuano le anomalie per il social. Sempre più utenti hanno difficoltà nel comune utilizzo della piattaforma. I problemi TikTok odierni, tuttavia, non hanno ancora assunto il carattere di down globale. Non sono giunte comunicazioni da parte del team TikTok sulle reali motivazioni associate alle difficoltà di utilizzare il servizio, almeno fino a questo momento.

