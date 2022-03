Gli Xiaomi 12 dovrebbero essere presentati il 15 marzo, ed ormai le informazioni ad essi relativi non si lesinano. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, il modello standard con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna dovrebbe costare 899 euro sul mercato italiano, mentre la versione Pro, nel taglio da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, 1099 euro. Non diamo ancora per ufficiali le cifre sopra riportate, anche perché il produttore cinese non le ha ancora confermate.

C’è anche da considerare il fatto che l’OEM è spesso solito associare al lancio dei suoi prodotti delle promozioni speciali che consentono di acquistarli a prezzo ridotto, e gli Xiaomi 12 non dovrebbero essere da meno (preparate le vostre carte di credito nel caso in cui siate interessati). Il modello base dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6.3 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, il processore Snapdragon 8 Gen. 1, 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Non mancherà il supporto al 5G, con i fili mossi da MIUI 13 basata su Android 12. La fotocamera posteriore presenterà un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 13MP ed un sensore macro da 5MP (la fotocamera frontale ha un sensore singolo da 32MP). La batteria sarà contraddistinta da una capacità da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 67W (wireless a 50W ed inversa a 10W).

Il modello Pro includerà un SuperAMOLED LTPO da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ a 120Hz, il processore Snapdragon 8 Gen. 1, con 8/12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 50MP ed un teleobiettivo da 50MP (la fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 32MP). La batteria avrà una capacità di 4600mAh con ricarica cablata a 120W, wireless a 50W e 10W inversa.

