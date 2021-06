Ci sono alcune indicazioni particolarmente interessanti oggi 7 giugno, per tutti coloro che sono ancora in possesso di un Huawei P30. La serie è stata lanciata sul mercato più di due anni fa e, come riportato di recente sul nostro magazine, continua ad essere in prima linea sul fronte dello sviluppo software (anche dal punto di vista della compatibilità con alcune app). Inutile dire che in questa fase tutti gli occhi siano sulla tanto discussa beta HarmonyOS 2.0, alla luce di un rilascio di cui si parla tanto da tempo.

Tempistiche più precise per Huawei P30 con la beta HarmonyOS 2.0

Secondo le informazioni diffuse questa mattina da Huawei Central, a quanto pare abbiamo finalmente informazioni più concrete per chi intende testare un Huawei P30 avente a bordo la beta HarmonyOS 2.0. Va detto che i dispositivi in questione sono sempre stati prioritari in termini di implementazione di aggiornamenti maggiori o minori tramite pacchetti rilasciati via OTA. Cerchiamo di capire cosa dovrebbe avvenire a breve e medio termine per device ancora molto popolari in Italia.

Il progetto HarmonyOS andrà a caratterizzare tutto l’anno. Secondo la roadmap ufficiale di HarmonyOS 2.0, infatti, gli utenti che si ritrovano con smartphone della serie Huawei P30 saranno in grado di ottenere HarmonyOS stabile nel quarto trimestre del 2021. Allo stesso tempo, ci saranno svolte anche a stretto giro, se pensiamo che, secondo le ultime informazioni, il produttore cinese ha annunciato di voler avviare il programma di closed beta HarmonyOS 2.0 per la gamma Huawei P30 a metà giugno.

Dunque, quella trapelata in queste ore è sicuramente una buona notizia per questi utenti, ma è chiaro che ne sapremo di più sull’impatto che HarmonyOS per i vari Huawei P30 sul mercato solo a fine mese. Quando un discreto numero di utenti avrà iniziato a testare una beta delicatissima per questi smartphone.