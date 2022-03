Una Festa Della Donna che quest’anno ricorre dilaniata dal conflitto in Ucraina. Non mancano, infatti, gli appelli alla sensibilizzazione verso tutte le donne che si trovano sotto le bombe e i proiettili della Russia al fronte, in un’Europa preda di una crisi dal sapore internazionale. Per questo gli artisti fanno ricorso ai colori della bandiera dell’Ucraina nei loro messaggi sui social.

Un esempio è Gigi D’Alessio, che innalza le mimose verso il cielo creando la combinazione giallo-azzurro con un messaggio di pace:

“Oggi è la festa delle donne, quelle donne che con grande forza sono in fuga dall’Ucraina con i propri bambini per portarli al sicuro, quelle donne che hanno partorito i figli che ora combattono per difendere la loro terra da una guerra assurda”.

Ancora, il cantautore napoletano aggiunge: “E se oggi mettete un rametto di mimosa verso il cielo, ecco apparire proprio i colori della bandiera dell’Ucraina”. Lo sostiene il conterraneo Rocco Hunt, che scrive: “Nascimm’ da na femmena, criscimm’ cu na femmena… e amma purtà chiu rispetto a tutt’ e femmene. Buona Festa della Donna a tutte”. All’appello non manca Emma Marrone, che mostra il simbolo di Venere e aggiunge: “Da sempre, non solo oggi”.

Più perentorio il duo de La Rappresentante Di Lista con: “Lotto marzo, lotto sempre”. Giorgia scrive: “Che si abbia il diritto di essere tutti diversi e tutti uguali nel diritto di essere, tutti i giorni” mentre Laura Pausini, senza dimenticarsi di far pubblicità al suo film, dispensa auguri più internazionali in varie lingue.

Francesca Michielin precisa:

“Oggi è la giornata internazionale della donna, non è la festa delle donne. Da gennaio 2021 ad oggi 70 donne sono state uccise dal proprio partner, il gender pay gap è tra i più alti in Europa e i doppi standard sono ancora laceranti. Regalate mimose consapevolmente”.

Chiara Galiazzo, anche lei, ricorda le donne in guerra:

“Oggi non riesco a non pensare a tutte le donne che stanno scappando dalle guerre di tutto il mondo, con i loro figli e la loro forza inaudita. Oggi il mio pensiero va a loro”.

Biagio Antonacci scrive: “La forza delle donne salverà il pianeta”. “Ma quale festa?”, si interroga Paola Turci. Un messaggio per la Festa della Donna arriva, inevitabilmente, anche da Vasco Rossi che dispensa auguri per l’8 marzo con il grande classico Sally e scrive: “Credo di saper raccontare le donne perché io le amo tantissimo. Ho sempre avuto una particolare predilezione a descrivere la donna, mi incuriosiscono i suoi diversi volti“.

