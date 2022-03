Dura invettiva di Corey Taylor contro Kanye West. Il frontman degli Slipknot e degli Stone Sour ha detto la sua sulla scelta del rapper di rendere disponibile l’ultimo album Donda 2 sulla piattaforma Stem Player anziché nei canali più comuni. La voce di Wait And Bleed non ha usato mezzi termini, dunque, durante un’intervista rilasciata al tabloid Metro.

Donda 2 di Kanye West

Kanye West – o per meglio dire Ye – ha deciso di rilasciare Donda 2 senza passare per i canali di streaming tradizionali. Il rapper, infatti, ha messo i primi brani su Stem Player – piattaforma creata da lui stesso e dalla sua compagnia Yeezy Tech – al quale si può accedere solamente con l’acquisto del suo dispositivo a 200 dollari.

Una scelta che da molti artisti è stata considerata “incosciente” in quanto preclude la fruizione della nuova musica agli ascoltatori con scarse possibilità di acquisto. Dello stesso parere Corey Taylor, ma con parole più incisive.

Corey Taylor contro Kanye West

Nell’intervista rilasciata a Metro, Corey Taylor condanna con decisione la scelta di Kanye West di rendere il nuovo disco disponibile solamente per quanti possono permettersi di spendere 200 dollari per l’acquisto di Stem Player. Ecco le parole della voce degli Slipknot:

“Stai presumendo che il pubblico abbia l’accesso e la stessa tecnologia che hai tu, ma sei un fo**uto idiota per averlo fatto. Sei serio? Non funziona in questo modo. Il pensiero che sia una cosa intelligente da fare ti mostra solo quanto sia contorto e fuori dalla ca**o di logica. Quando hai così tanti soldi e così tante persone intorno a te che ti dicono esattamente quello che vuoi sentire, il tuo concetto di realtà va fuori dalla ca**o di finestra. Non è giusto, è pomposo e ridicolo. Eppure le persone considerano West un genio. Ca**o, tira fuori la testa dal cu**o, mettilo su CD e dallo alle persone. Ca**o“.

Per il momento una risposta di Kanye West non esiste. Recentemente Ye si è scontrato con Billie Eilish per una presunta frecciatina della popstar losangelina contro Travis Scott, ma la voce di Bad Guy ha respinto le accuse. Ancora, Ye ha da poco lanciato il video di Eazy in cui, senza mezze misure, uccide una versione in plastilina di Pete Davidson, attuale fidanzato della ex moglie Kim Kardashian.

In un modo o nell’altro, Kanye West riesce sempre a far parlare di sé e a far perdere le staffe anche ai colleghi.