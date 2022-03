Ci troviamo in un periodo molto difficile, che ha visto la soglia dei carburanti toccare il picco. Il tetto massimo è stato superato sia nelle aree di servizio delle autostrade, dove ieri sulla A27 la benzina ha raggiunto il record di 2,297 euro al litro al servito e il diesel a 2,139, sia nella viabilità urbana. Gli aumenti, inoltre, riguardano anche il costo delle bollette e delle materie prime.

Ma non è tutto: infatti, nelle ultime due settimane, soprattutto da quando è insorta la guerra tra Russia e Ucraina, i gestori dei carburanti hanno notato un particolare evento. Stando a quanto riferito da Moreno Parin, presidente del gruppo Gestori Carburanti Cs Tv, i clienti hanno iniziato una specie di raccolta del prodotto, facendo spesso il pieno presentandosi di notte ai distributori muniti di taniche con capienza da ben 20 litri per fare rifornimento. Questa situazione certamente non è positiva, perché le persone si presentano al distributore di notte quando l’impianto è chiuso e quindi non controllato. Per giunta, potrebbe rivelarsi pericoloso in termini di sicurezza, in quanto non si sa con certezza queste taniche dove vengono conservate ed in quali condizioni.

A tal proposito, è intervenuto anche Michele Varotto, presidente del gruppo autotrasportatori di Confartigianato, spiegando che negli ultimi giorni tante persone stanno facendo il pieno di serbatoi, non solo per il prezzo che continua a salire, ma perché hanno paura che con il conflitto russo-ucraino qualche distributore possa non erogare carburante. I costi, purtroppo, sono saliti alle stelle. Specialmente i distributori di Padova, Treviso e Mestre hanno registrato un costo di benzina superiore ai due euro al litro, mentre per quanto riguarda la media nazionale è di 1.909 solo nel mese di febbraio. Con questi rincari non resta solo che pagare e proseguire, con il rischio però che possano esserci ripercussioni in futuro.

Continua a leggere su optimagazine.com