Prima domenica senza L’Amica Geniale su Rai1. Dopo quattro settimane di tumulti politici, emozioni e sentimenti, Elena e Lila hanno lasciato il loro posto nel prime time della rete ammiraglia Rai con gli ultimi episodi in onda domenica scorsa e al loro posto questa sera il pubblico si calerà nel racconto del remake italiano di This Is Us, Noi.

Lino Guanciale e la sua famiglia prenderanno il posto di Elena e Lila che, però, torneranno ancora per l’ultimo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia della Bambina Perduta. Non sappiamo ancora la data di messa in onda degli ultimi episodi e nemmeno se anche l’ultimo capitolo avrà otto episodi, ma quello che è certo è che la strada è ancora in salita.

Il cast verrà quasi completamente rinnovato per permettere il passare del tempo tra un capitolo e l’altro a cominciare proprio da Elena e Lila e se per la prima sembra ormai certo l’arrivo di Alba Rohrwacher, per la seconda il futuro è ancora incerto. Nel quarto ciclo di episodi le due protagoniste si ritroveranno vicine all’inizio degli anni ’80 diventando mamme a distanza di poche settimane l’una dall’altra. Tornata al rione dopo le molte delusioni ricevute da Nino, Elena si trasferirà nell’appartamento sopra quello di Lila e insieme si troveranno nel bel mezzo di una guerra di droga che sconvolgerà il rione e mieterà molte vittime.

La ciliegina sulla torta, però, sarà proprio la decisione di Elena di infrangere la promessa fatta a Lila scrivendo un romanzo sulla loro amicizia. A quel punto il loro rapporto termina bruscamente almeno fino a quando non ci ritroveremo nel momento in cui la serie, e il romanzo, ha preso il via, la famosa telefonata arrivata ad Elena in cui Rino le annunciava la scomparsa della madre Lila.

L’Amica Geniale 4 potrebbe debuttare nel 2023 ma tutto lascia pensare che l’appuntamento è fissato per l’inverno del 2024.