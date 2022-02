Alba Rohrwacher è Elena ne L’Amica Geniale 4? La risposta ormai sembra certa grazie ad un passaggio di testimone che ha commosso e lasciato senza parole i fan della serie ieri sera. La regia di Daniele Lucchetti è stata magnifica e sempre precisa in questi episodi, spesso le immagini hanno avuto modo di parlare da sole permettendo al pubblico di aprire i cassetti dei ricordi e ritrovarsi in un attimo nel rione o, come è successo ieri sera, catapultati nel futuro per un doloroso addio.

Il saluto in questione è quello che i fan si preparano a fare a Gaia Girace e Margherita Mazzucco che non saranno ne L’Amica Geniale 4, almeno non come regular, e che nel finale di ieri sera sono state chiamate a dire addio ai loro amati personaggi.

La domanda quindi rimane: Alba Rohrwacher è Elena ne L’Amica Geniale 4? Per settimane (e anni) abbiamo parlato del cambio di guardia per le attrici protagoniste della serie e spesso si è fatto il nome della Rohrwacher proprio perché lei è da sempre voce narrante di questa storia e alla fine la conferma sembra essere arrivata ieri sera.

Nell’ultima scena del terzo capitolo de L’Amica Geniale, Elena ha finalmente coronato il suo sogno di iniziare una vita con il suo Nino lasciando marito e figlie e mettendo da parte i consigli di Lila che l’ha implorata di non farlo. Nel finale i due sono a bordo di un aereo diretto in Francia e proprio in bagno Elena si guarda allo specchio felice e il suo riflesso è quello di Alba Rohrwacher.

Da sempre l’attrice ha prestato la voce ad Elena in questi anni e ha seguito da vicino il progetto anche dietro le quinte essendo legata a Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni. Ma chi sarà Lila adulta?

La forza di questo momento in cui Lila e Lenù smettono di essere le ragazze che sono state e ci presentano loro stesse adulte#LAmicaGeniale3#LAmicaGeniale pic.twitter.com/XfpkaxRFwZ — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) February 27, 2022

Anche in questo caso qualcuno ha notato un piccolo indizio proprio nel momento in cui Lila continuava a rimanere dietro la grata, un po’ come è successo in questi ultimi episodi, sempre meno presente. In un veloce frame qualcuno ha notato che forse dietro quella stessa grata era presente un’altra attrice, Irene Maiorino, già molto quotata in passato per il ruolo di Lila adulta. In effetti la somiglianza tra le due è davvero impressionante, ma siamo sicuri che non si tratti della nostra voglia di cercare indizi?