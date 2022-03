I primi due episodi di Noi sono disponibili su RaiPlay a partire da oggi. L’anteprima streaming darà modo al pubblico italiano di farsi un’idea della fiction, adattamento italiano della serie di successo americana This Is Us, presentato mercoledì in conferenza stampa.

Proprio come lo show NBC, anche Noi racconta la storia di una grande famiglia, attraverso lo sguardo attento delle generazioni, tra presente, passato e futuro. I Peirò sono composti da Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli: Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone), che cercano la propria strada verso la felicità.

Nel raccontare questa famiglia, Noi offre nello stesso tempo il ritratto di un Paese, passando da un’epoca all’altra: dagli inizi degli anni ’80 quando avviene l’incontro tra Pietro Peirò e Rebecca, al momento in cui diventano una famiglia (metà anni ’80), attraverso le varie fasi dalla crescita dei figli (metà anni ’90, primi anni 2000) fino ai giorni nostri, in cui i figli sono diventati adulti. La fiction è un grande affresco dell’Italia di ieri e di oggi raccontato attraverso le storie dei singoli personaggi e i loro intrecci, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo e come gli affetti e le relazioni che costruiamo superino il tempo, le distanze e perfino la morte.

In questi primi due episodi di Noi faremo la conoscenza della famiglia Peirò, scoprendo il forte legame che li unisce. Il primo episodio si intitola Il gioco della vita, è ambientato nella Torino anni ’80 e segue Pietro e Rebecca, giovane coppia in procinto di diventare genitori. Il secondo episodio, dal titolo I Fantastici 3, vedrà i due alle prese con le difficoltà di crescere tre bambini, mentre scopriremo cosa stanno facendo nel presente Cate, Claudio e Daniele.

Gli episodi di Noi sono disponibili su RaiPlay previa registrazione gratuita sulla piattaforma. Il debutto della fiction è invece fissato al 6 marzo, ogni domenica su Rai1.

